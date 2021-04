Acosador que irrumpe en habitaciones de mujeres conmociona a Villa Paranacito

Foto: Marcha en Villa Paranacito Crédito: Maximaonline

El caso de un hombre joven que se aparece por las noches en habitaciones de mujeres solas, para acosarlas, está causando conmoción en Villa Paranacito y por ello se realizó una marcha de vecinos este martes.



Los mismos fueron recibidos por las autoridades policiales, ante quienes plantearon su preocupación, y pidieron seguridad para las víctimas.



Una de las víctimas, la joven Carolina Piñol, relató que días pasados se despertó alrededor de la 1,30 de la madrugada y observó a un hombre parado y mirando al pie de su cama, tras lo cual el intruso corrió al ser descubierto. Luego, en la casa comprobaron que había ingresado por una ventana trasera.



“Este viernes 23 de abril a la madrugada estaba descansando en la habitación de mi casa y de improviso siento un ruido y me encontré con un hombre parado dentro de mi habitación. Cuando se dio cuenta que me había despertado prendí las luces, grité y vinieron mis padres. Huyó en una bicicleta. Pudimos observar que había entrado por una ventana. Es la tercera denuncia que hay sobre el proceder idéntico de este sujeto en perjuicio de otras jóvenes que incluso viven solas", manifestó.



Después se conoció que dos jóvenes mujeres habían sufrido un acoso similar, aunque en esos casos el hombre había empezado a tocarlas. Una de ellas se encontraba durmiendo junto a su hijito de un año y medio.



Carolina dijo que en Villa Paranacito siempre vivieron con mucha tranquilidad, pero después de estos episodios cambió el panorama.



“En el caso de una chica, entró cuatro veces el año pasado y una vez este año. Hace un mes, ingresó en la casa de otra chica. Dicen que es joven una chica que vio cuando se iba, pero más de eso hasta ahora no sabemos”, contó Carolina Piñol a Radio Máxim.



En ningún caso, el acosador se llevó objetos de valor de las viviendas en las cuales logró ingresar.



Un sospechoso



El fiscal de Villa Paranacito, Gastón Popelka, precisó que los últimos dos casos se registraron el viernes pasado y en las primeras horas de este martes.



Agregó que desde la Fiscalía se tomaron algunas medidas, aunque hasta el momento las mujeres acosadas no han podido reconocer al acosador. Hay una persona sospechosa.