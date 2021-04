Un ladrón le quiso robar y como no tenía plata le quebró una pierna a patadas

Foto: Ladrón lo asaltó y le quebró la pierna a patadas Crédito: El Doce TV

Un brutal ataque a un hombre de 65 años sucedió en las afueras del barrio 12 de Julio de Córdoba, cuando un delincuente le pegó hasta quebrarle la pierna porque no tenía dinero para que le robara.



Según informó el canal cordobés El Doce, la víctima se llama Gregorio y es un conocido costurero de la zona que vive en la pobreza y gana sólo 10 mil pesos por mes.



El último domingo, cuando se dirigía a la iglesia y mientras esperaba el colectivo, un joven ladrón lo sorprendió y le pidió el teléfono.



Como no tenía el celular (lo había dejado en su casa cargando) y contaba sólo con unos pocos pesos, el ladrón comenzó a golpearlo y lo terminó lastimando por los golpes que le propinó.



"Plata no tenía mucha, pero de todas maneras, que a uno le hagan esto no es justo", se lamentó Gregorio, postrado desde su cama en una entrevista a El Doce en su precaria casa.



"Esto le pasa todos los días saliendo del barrio a niños y mujeres. No es justo", reiteró. "Un montón de vecinos han sido asaltados, prácticamente todos los días", continuó el hombre.



Dijo que los delincuentes no entran al barrio porque "nosotros lo agarramos y los colgamos en el poste". "Nos tienen miedo, por eso nos esperan afuera", disparó.



"Tengo la tibia y el peroné rotos. Menos mal que vino la policía rápido, porque si no fuese por la policía: ¿Cuánto tiempo hubiese estado tirado? Tengo para rato", lloró el hombre.



"Todo el barrio me conocen. Vienen y me atienden, estoy agradecido. Quiero que se consigan clavos para poder hacer la operación. No me siento bien porque tengo muchos golpes", agregó.



Sus conocidos esperan que reciba mayor atención en un hospital, porque le dijeron que recién podría ir con turno en agosto.



"Necesita que alguien lo vea, le dijeron que necesita clavos y le hicieron radiografía pero no le dieron analgésicos", denunció una vecina que lo acompañaba.