Les robaron el televisor mientras dormían pero se llevaron otro control remoto

En la madrugada de este miércoles, una mujer de avanzada edad fue visitada por delincuentes que ingresaron a su domicilio y se robaron un televisor que estaba en una sala.



El descubrimiento del faltante fue en la mañana, “cuando me levanté y vi que faltaba la tele” y aparentemente por error, el o los ladrones, “se llevaron el control remoto pero del equipo de música”, contó la mujer a Diario Río Uruguay. Según estimó la damnificada, "capaz que el ladrón entró por una puerta de atrás", que daría a un patio interno.



La víctima del atraco, una mujer de 85 años, vive en calle Asunción, entre La Rioja y San Juan, lo que se considera la zona del centro de la ciudad.



Consultada sobre si había hecho la correspondiente denuncia, dijo que no, “porque no quiero tener la casa llena de policía y de gente”. Reconoció que “hace 60 pico de años que vivo acá y esto nunca me pasó” y que lo vivido la llena de temor, para insistir en que “por suerte nunca me desperté y mi hijo tampoco”.