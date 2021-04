Novios hallados muertos: confirman causa de muerte del joven y las hipótesis

El joven de 19 años hallado muerto el lunes en una cava de la localidad santafesina de Marcelino Escalada falleció ahogado al igual que su novia de 16 años, encontrada en el mismo lugar un día antes.Según la autopsia preliminar,El fiscal del caso, Guillermo Persello, aguardará los informes finales de la autopsia y los exámenes de laboratorio practicados en ambos cadáveres para determinar la calificación definitiva que tendrá la causa.suicida, aunque la investigación fue iniciada bajo el protocolo de femicidio.El lunes a la mañana, en tanto, fue encontrado en el mismo lugar el cuerpo de su novio, también ahogado.Tras el hallazgo del cuerpo de Aranda, el fiscal en conferencia de prensa, dijo "que en este tipo de casos, tratándose de una pareja y de una menor, los protocolos indican que se tiene que investigar como un femicidio, por eso los protocolos y actuaciones".Persello aclaró que "no se descarta ninguna hipótesis" y quecon el fin de determinar lo sucedido.Sobre la cava donde se encontraron los cuerpos, el fiscal detalló que "hay una parte profunda, que llega casi a tres metros, con mucha basura en los costados y que, por la lluvia del viernes-cuando ambos se ausentaron de sus respectivos hogares-, no era fácil llegar al lugar".Al respecto graficó "que a los buzos tácticos se les complicó las tareas porque se quedaban enganchados. Hubo que emplear una máquina retroexcavadora que ayudó a remover basura y el barro"., no se puede descartar nada", enfatizó finalmente el fiscal.