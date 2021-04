Novios hallados muertos: la autopsia confirmó la causa de muerte de la chica

El caso de los jóvenes novios hallados muertos en el interior de un cava de Marcelino Escalada, provincia de Santa Fe, sigue siendo un misterio.En lo que refiere a las causas de los decesos, lo único que trascendió hasta el momento es que Priscila Arce (16) dejó de existir por "asfixia por sumersión", esto es, ahogamiento. Por su parte, en cuanto Hugo Ariel Andrada (20), su cuerpo fue enviado para la realización de la autopsia y aun no se tiene ningún informe, según precisó el fiscal del caso, doctor Guillermo Persello en conferencia de prensa.El funcionario del MPA reveló además que los cuerpos de ambos no presentan lesiones visibles, lo que le permite conjeturar -a priori- no estar ante un caso de muerte violenta. No obstante -aclaró- todas las hipótesis siguen abiertas."La causa se inicia por una denuncia de fuga de hogar que se hace el sábado al mediodía en la localidad de Marcelino Escalada. A partir de entonces se empieza con todos los protocolos de búsqueda y el domingo por la mañana se encuentran los celulares de ambos en la zona de la cava, dentro de una construcción precaria que la gente que va a ese lugar utiliza para guardar cartones y demás", dijo el fiscal Persello.En otra parte Persello explicó que "en este tipo de caso, teniendo en cuenta que eran una pareja, se comienza a trabajar bajo la presunción de femicidio. Por eso los protocolos y actuaciones que se hicieron ayer en sede policial"."La muerte de la menor sería por asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento. Y no tenía ningún tipo de otra lesión. El médico policial examinó el cuerpo del muchacho y no tenía lesiones visibles tampoco. Igualmente se solicitó la autopsia. Hasta el momento la caratula es investigación de muerte. No podemos decir a priori un hecho violento.Se pidieron los informes sociales y no hay antecedentes de violencia en la pareja, nada nos dice hasta el momento estar ante un caso de violencia de género. De todos modos no se descarta ningún tipo de hipótesis".Por el último el fiscal narró lo dificultoso que resultó el trabajo de búsqueda debido a las condiciones del terreno."En la parte donde aparecieron los cuerpos es profunda, de unos tres metros, con gran cantidad de basura. Los buzos tácticos que vinieron de Santa Fe no pudieron realizar su trabajo porque cuando se sumergían se quedaban enganchados en distintos elementos. Hasta hubo que traer una máquina retroexcavadora para que remueva y libere un poco de basura", cerró.Fuente: El Litoral