Fiestas clandestinas en Paraná: Labraron actas, secuestraron autos y motos

Foto: Archivo

La Policía intervino en cinco fiestas clandestinas y reuniones sociales este domingo en la ciudad de Paraná, según se informó a Elonce.



Según se supo, en una intervino personal de Comisaría Segunda. La reunión se desarrollaba en una vivienda de calle Liberación Nacional y participaban cerca de 30 personas. Se notificó de la violación del DNU vigente al propietario y seis invitados.



En lo que respecta a jurisdicción de Comisaría Cuarta, se notificó a la propietaria de una casa ubicada sobre calle Zeballos. Allí los efectivos no pudieron constatar cuántas personas había en el interior.



Por otra parte, en zona de Comisaría Décima, se intervino en una vivienda de calle Miguel Cane, donde tampoco se pudo saber cuántas personas participaban del evento. Se notificó a la dueña del inmueble.



También, Comisaría Quinta intervino en una fiesta que se desarrollaba en calle Buchardo, donde se supo que había 15 personas. Se notificó al propietario.



Asimismo, en zona de Comisaría Octava, la Policía intervino en una vivienda de calle Moreno, donde se realizaba un evento. No se pudo precisar cuántas personas asistían y no se notificó a nadie. No obstante, Personal de Tránsito Municipal procedió a la retención de dos vehículos y motos estacionadas en las veredas. Sus conductores estaban en el interior de la fiesta.