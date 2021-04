Revelan detalles y de dónde es oriundo el conductor que murió en violento choque

Policiales Conductor murió al perder el control del vehículo y chocar garita de colectivo

Una hombre -que hasta el momento no se ha confirmado su identidad-, perdió la vida al impactar el vehículo Volkswagen Surán blanco contra una garita de colectivos ubicada sobre Ruta 12, a la altura del acceso a Colonia Merou, alrededor de las 3 de la madrugada de este miércoles.“En ese lugar hay una curva pronunciada y esta persona se conducía de Crespo hacia Paraná. Se presume que habría seguido de largo sin advertir la presencia de la curva”, comunicó ael subjefe de la comisaría de Crespo, Esteban Gómez, al remarcar que restan los resultados de las pericias que realizó personal de Criminalística para establecer formas y circunstancias del fatal siniestro.El comisario confirmó que el conductor iba solo al momento del choque y que, en el lugar, no se constató la presencia de ningún otro vehículo.El fallecido tendría “entre 30 y 35 años”. “De la tarjeta verde del rodado se determinó que la víctima es oriunda de Diamante, pero la identidad no podemos adelantar porque eso es trabajo de Fiscalía”, indicó el funcionario policial.