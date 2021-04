Una mujer oriunda de Entre Ríos murió electrocutada con un velador

Una mujer de 35 años oriunda de Strobel, en el departamento Diamante, falleció en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, tras recibir una descarga eléctrica. El hecho se produjo en el barrio Los Troncos, en la vivienda que compartía con su pareja.



Según fuentes policiales, el hecho tuvo lugar en horas de la noche en una casa de la calle Alvear al 1100, cuando la víctima -identificada como Fernanda Martínez- se duchó y se acostó en su cama. De acuerdo con el relato de su novio, de 19 años, en ese momento se dispuso a apagar el velador, que de forma accidental cayó de la mesa de luz. Fue entonces cuando la mujer se incorporó para levantarlo del piso y al agarrarlo, recibió una fuerte descarga eléctrica.



Los intentos por reanimarla, primero de su pareja y luego de la ambulancia que arribó 25 minutos después, no lograron evitar el fatal desenlace. Intervino personal de la Comisaría 5ta y Peritos de la Policía científica, quienes constatan que no hay violencia en la escena, ni en el cuerpo.



La causa fue caratulada como “Averiguaciones de causales de muerte” por el fiscal Gonzalo Agüero. La autopsia se realizará mañana en la morgue de San Fernando, informó el sitio Pilaradiario.



En Entre Ríos queda el dolor de la Familia

El padre de la fallecida expresó al respecto: Duele que no pude estar ahí para salvarte” y reflexionó: “Los hijo/as no tienen que crecer”.

