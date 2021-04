Auto chocó una moto y huyó en Paraná: Piden colaboración para encontrarlo

Un siniestro vial ocurrió en la noche del jueves en calle Hernandarias y Estrella Federal, de la capital entrerriana. Dos personas iban a bordo de una moto y un auto, en contramano los chocó y huyó. Una de ellas se encuentra internada en el hospital San Martín y organizaron un bono construcción para afrontar los gastos de las operaciones y rehabilitación.El conductor de la moto, contó aque “estamos saliendo de nuestra casa, íbamos por calle Hernandarias, venia un auto rápido y se metió en contramano, cuando vi que no retomó en su carril, lo quise esquivar y chocamos. El auto impacto sobre la pierna de mi novia y se la quebró. En ese momento, el conductor aceleró y nos dejó tirados”.El vehículo que huyó es un Ford Ka, color negro.“Estamos pidiendo colaboración a los vecinos, para ver si hay cámaras en el lugar que nos puedan brindar imágenes y ver si lo podemos encontrar. El auto debe estar roto porque en el choque perdió el paragolpe del lado izquierdo”, dijo.En cuanto al estado de salud de la joven, Carla, la hermana comentó que “sufrió una fractura expuesta de fémur. Ya le realizaron una operación y estamos esperando una recuperación de 10 días para ver si no se genera una infección, mientras esperamos una segunda operación”.“Mi hermana no está bien anímicamente, queremos encontrar al responsable”, remarcó.La denuncia está radicada en la Comisaria Tercera.