Oliver, el bebé que sobrevivió a una tragedia cumplió un año de vida

Oliver Toro Chacón, el bebé que sobrevivió a un choque en la ruta 9 en el que murieron sus papás y su abuela, recibió el alta hace pocos días y el pasado martes cumplió un año. Quedó “en guarda”, a cargo de una amiga de sus padres, a la espera de su familia más cercana que es de Venezuela y todavía no sabe cuándo podrá viajar.Hace casi un mes la tragedia destrozó a su familia. Raúl Eduardo Toro, su pareja Mileidy Mariana Chacón Sánchez y Cecilia Sánchez, mamá de la joven, resultaron víctimas fatales de un choque en el que el único sobreviviente fue Oliver, que tenía 11 meses entonces. El bebé sufrió una fractura de fémur, permaneció pocos días internado en el hospital Virgen del Carmen, de Zárate, y su historia conmovió al país.Como no tenía familiares en la Argentina, Sofía Centurión, una amiga del matrimonio que vive en Ingeniero Maschwitz, se ofreció y obtuvo el visto bueno de la Justicia argentina para cuidar al bebé hasta que puedan viajar desde Venezuela los parientes más cercanos que se encargarán de la crianza.Mientras tanto, y pese a las grandes distancias que separan a los miembros de la familia, hoy radicados en Chile, Estados Unidos y Argentina, además de la tierra natal, la tragedia los llevó a movilizar cielo y tierra para sostener y reforzar el vínculo, sobre todo en este momento. Yuruari Toro, prima de Raúl (papá de Oliver) vive en Santiago de Chile desde hace cinco años y es una de las personas que se mantiene cerca del bebé.“Pudimos viajar junto con mi tía Eva (Toro) el sábado. El embajador chileno nos ayudó con todos los permisos y estuvimos desde el 11 hasta el 13 de marzo en la Argentina. Queríamos estar en el entierro y poder ver a Oliver”, contó la joven a TN. “Sofía ha sido súper abierta, amable y justa en este proceso. Hemos estado en contacto para saber todo y hacemos videollamadas”, detalló.El nene recibió el alta hace dos semanas y se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, Yuruari relató que sintió la ausencia de sus padres y se enfrentará a un proceso complejo. “Sofía nos contó que se despertaba con el cuerpo tembloroso los primeros días, que tal vez haya sido producto del trauma, por el movimiento que tuvo en ese momento. Después se fue calmando afortunadamente. Al principio no quería comer”, indicó.“Ahora ya se está alimentando mejor, pero obviamente extraña el pecho de su mamá. Seguro también voces y caras. Es un proceso complicado. Dicen que no va a tener recuerdos a largo plazo. Confiamos en que va a estar bien”, agregó.Según relató Yuruari, el hogar definitivo de Oliver estará en Venezuela. “Mileidy era gemela idéntica y consideramos que ella, la tía, es la persona más indicada para cuidar al bebé. Esperamos que cuando viaje pueda sentir la cercanía”, expresó.Para el primer cumpleaños de Oliver la familia se contactó por videollamada. (Foto: captura gentileza Yuruari Toro).Sin embargo, todavía no tienen una fecha establecida para concretar este objetivo. “Nosotros queremos que solo algunos miembros de la familia puedan ingresar al país de forma momentánea para poder llevarse a Oliver, pero se ha demorado más de lo que pensábamos. La cuestión migratoria a nivel general ha sido bastante fuerte y fue desmembrando a toda la familia. En Venezuela la situación es delicada”, dijo Yuruari.Además, las restricciones por la pandemia sumaron complicaciones. “Entendemos que todo es un proceso pero necesitamos que se avance lo más pronto posible”, señaló. Además, explicó que la familia también necesita orientación legal. “Queremos que la persona que ocasionó el accidente se haga responsable en todo sentido”, reclamó.Por otra parte, mientras luchan por avanzar en las cuestiones burocráticas, la familia busca formas de mantener el contacto con Oliver en forma casi permanente. Hace poco, el 16 de marzo, el nene cumplió un año y lo celebraron “juntos” a través de una videollamada de Zoom. “Entre Sofía y otro primo que tenemos en la Argentina le realizaron su fiestita de cumpleaños, nos llamaron a todos por video y pudimos verlo”, expresó Yuruari. “Afortunadamente hemos podido estar presentes”, cerró.