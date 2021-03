Bebé sobrevivió a trágico accidente porque su abuela lo cubrió con su cuerpo

Sociedad Buscan allegados a un bebé cuya familia murió en un accidente de tránsito

El bebé que se convirtió en el único sobreviviente de un accidente en la ruta 9 será entregado con "guarda provisoria" a una amiga de la familia venezolana que murió en el siniestro ocurrido el lunes pasado cerca del partido bonaerense de Zárate.Oliver, el bebé de once meses que en pocos días cumplirá un año, quedará a cargo de una "amiga íntima y compañera de trabajo de la familia" hasta tanto la justicia resuelva con sus familiares que viven en el exterior quién se hará responsable de su crianza, según confirmó Andrea Palacios, a cargo de la fiscalía número 7 que investiga lo ocurrido en el accidente."Esa fue la evaluación más importante que hizo el equipo", reconoció Alejandra Castaño, subsecretaria de Abordajes Integrales de Zárate, al referirse al momento en que la amiga pudo ver al bebé, quien permanece en observación en el Hospital de Zárate. "Reconoció un rostro después de tanta tragedia", agregó Castaño.El accidente ocurrió en la mañana del lunes, a la altura del kilómetro 105 de la ruta nacional 9, cerca de Lima, cuando la familia salía de viaje hacia Córdoba. Su auto, Citroën Berlingo, impactó contra un Volkswagen Voyage y cruzó de carril, por lo que un micro Scania de la empresa 20 de Junio que iba de Rosario-Buenos Aires, lo chocó de frente.Por el impacto, en el acto murieron sus padres Raúl Eduardo Toro (38) y Mariana Chacón Sánchez (36), y su abuela Cecilia Sánchez (62), todos de nacionalidad venezolana domiciliados en la calle Volta 3041 de la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. De todos los ocupantes sólo Oliver, nacido en Argentina, pudo sobrevivir gracias a que viajaba en la silla para bebés."Eso lo protegió muchísimo y uno de los adultos, que creo fue su abuela, puso su cuerpo para protegerlo", explicó hoy la directora del Hospital, Alejandra Martínez, quien al hablar por TN precisó que "lo recibió el pediatra de guardia, quien al ser venezolano ayudó a la ubicación de familiares o amigos junto con nuestra trabajadora social, porque el padre y madre del bebé eran venezolanos, nacionalizados como argentinos y el niño es argentino"."El Juzgado de Zárate - Campana le dio la guarda a una familia amiga de la pareja, que se va a hacer cargo del bebé", agregó.Apenas ocurrido el hecho, la fiscal se puso en contacto con el consulado de Venezuela, donde le informaron que no tenían recursos para pagar los gastos del sepelio de la familia pero que sí ayudarían a localizar a los familiares venezolanos, según dijo Palacios en un reportaje con Enlace Crítico de Zárate."Nos pareció lo mejor teniendo en cuenta que no había nadie que pudiera hacerse cargo del menor", dijo Palacios sobre la decisión de la justicia de familia de otorgar una "medida de abrigo provisoria" a la amiga de la familia para que pueda llevarse a Oliver del hospital una vez que reciba el alta médica."Todo tiene un impacto emocional muy fuerte, por suerte, el niño sólo presentaba una fractura de fémur y está bien, pero bueno, lo emocional se juega", aseguró la directora del Hospital sobre lo que ocurrió con Oliver.Dario Raffo, secretario de Desarrollo Humano de Zarate, contó que se priorizó que el bebé siguiera a cargo de "la persona que tiene contacto con él, si bien apuntamos a que Oliver no pierda el vínculo con su familia de origen aunque sean extranjeros"."En el momento y en la emergencia tenemos que tratar de que Oliver este bien y se encuentre con un rostro conocido", señaló. Sobre lo que finalmente ocurra con el bebé, Raffo agregó "el día a día va a ir definiendo qué estrategia se va a tomar".