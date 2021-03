Hubo multas por mal estacionamiento al no poder desbaratar fiestas clandestinas

Policiales Desalojaron una fiesta clandestina con 150 personas en una vivienda de Paraná

A las 6:15hs de este domingo ingresó un llamado a la División 911 en el que se advertía por música a elevado volumen en una vivienda ubicada en calle Río Negro. Funcionarios de comisaría cuarta constataron que efectivamente había música a elevado volumen y por los ruidos de voces en una escalera, dedujeron que era una fiesta clandestina. Fue por ello que se solicitó a la propietaria que salga del inmueble, pero esta se negó a hacerlo aduciendo que eran tres departamentos que estaban de fiesta; no brindó los datos, cerró la puerta y continuó con la música.Según informaron fuentes policiales, se observó que había ocho motocicletas estacionadas en el frente del domicilio por lo que se procedió a llamar a Tránsito Municipal cuyos inspectores labraron el acta por estar mal estacionadas, como así también se retuvo un auto Honda Civic que también estaba mal estacionado.Desde la fuerza aclararon que la cantidad de personas que había en el lugar no se pudo confirmar ya que no salieron de la casa.