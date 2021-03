Un año en pandemia: resumen de la vida de los entrerrianos con el coronavirus

Sociedad Se cumple un año del anuncio del aislamiento por la pandemia del coronavirus

Se cumplió un año del anuncio oficial del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -ASPO- dispuesto por el presidente Alberto Fernández, que llevó a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial a tomar activa participación ante la aplicación de medidas restrictivas en la comunidad que se impusieron para tratar de preservar la salud pública frente a la pandemia de CoronavirusDesde la Policía de Entre Ríos, se brindaron datos sobre el trabajo emprendido en los 12 meses de vigencia del ASPO y el DISPO.Del informe provincial de los 17 departamentos, se hizo saber que, en los operativos permanentes y dispositivos de control, se registraron las siguientes estadísticas:Notificación aislamiento decreto 297/20: 25.700 actas emitidasViolación aislamiento-reincidentes: 2.200 actasViolación aislamiento-reincidentes con detenidos 180 aprehensionesVehículos secuestrados 167 rodadosEn tanto, en el informe se dieron precisiones sobre las tareas preventivas y control efectuadas en el ámbito de la Jefatura de Policía de Paraná y el trabajo conjunto con el Sistema de Video Vigilancia del 911.En el balance, se labraron las siguientes actas:Reuniones Sociales no permitidas (Fiestas Clandestinas): 14.391 intervencionesDesorden en la vía pública: 12.311 intervencionesRuidos molestos: 22.338 intervencionesEn el año de actividad con las medidas restrictivas, se detalló por parte de la Policía de Paraná, hay un promedio en la actualidad por fin de semana de localización de entre 10 y 20 fiestas clandestinas en la jurisdicción de la capital entrerriana.Además, se dio un proceso de crecimiento de la violencia que llevó a que fueran notorias las resistencias a la autoridad, cuando se localizaba a personas por fuera de los horarios permitidos para circular. Esto llevó a que numerosos funcionarios policiales fueran agredidos y heridos, como móviles de la fuerza dañados.El fiscal Carlos García Escalada destalló los aspectos centrales de la intervención del organismo ante las intervenciones de las fuerzas por las violaciones de los decretos que establecían limitaciones a la circulación de las personas.Lo primero que informó el funcionario judicial es sobre la cantidad de actas llegadas a la Justicia: "Son miles que ingresan, ya que todas las fuerzas federales, nacionales, la Policía e incluso hasta los inspectores de las Municipalidades emiten actas que son enviadas a esta fiscalía para ser analizadas"."Todo ese material que se resguarda en numerosas cajas, luego es estudiado para ver si se cumplen con todos los requisitos legales para iniciar una causa judicial. El segundo examen, es establecer si la persona que no contaba con la documentación para justificar la violación de las restricciones, puede aclarar el incidente con más datos y elementos probatorios y de esa manera cerrar allí la investigación", resaltó García Escalada aEl tercer punto del trabajo es valorar las actas por la violación del ASPO y DISPO y las denominadas fiestas clandestinas: "Desde agosto a noviembre del año 2020, hubo una situación que se habían prohibido las reuniones familiares. para lo cual se hace un estudio del acta y se analiza la cantidad de personas que se encontraron en el evento y las condiciones de respaldo de documentación para establecer si estaban o no autorizadas"."Hasta la fecha tenemos iniciadas oficialmente aproximadamente en la Fiscalía, cerca de 700 causas judiciales, con imputados que violaron la normativa vinculada con las reuniones no autorizadas y fiestas clandestinas", destacó el fiscal para resaltar: "en la continuidad de las investigaciones, se están fijando por parte del Juzgado Federal de Paraná entre tres a cuatro audiencias diarias de imputación a personas que son notificadas del inicio de la acción penal".García Escalada aclaró: "Las causas podrán llevar un tiempo necesario, pero lo cierto es que se está frente a un proceso penal con el debido derecho de defensa del acusado que debe enfrentar la acusación de un delito que afecta a la comunidad".En cuanto a la resolución de las causas, explicó: "Se están disponiendo la suspensión del juicio a prueba, u otras medidas alternativas para resolver los conflictos penales".Por el tenor de actas llegadas a la fiscalía, no dudó en marcar el fiscal que "el sistema quedó colapsado".Lo que sí provocó el confinamiento dispuesto por la cuarentena, fue un abrupto crecimiento en los casos de violencia de género. En el año 2020 no solo que se registró un mayor grado de reacción a los operativos policiales para evitar la circulación en las ciudades, sino que también fue notorio el aumento de las denuncias que daban cuenta de situaciones de violencia, maltrato y otra serie de delitos a las que eran sometidas las mujeres por parte de esposos o exparejas.Se alertó que la prohibición a salir de los hogares para preservar la salud, determinó un mayor consumo de alcohol, crecimiento de las discusiones familiares, muchas de la cual terminaron con mujeres agredidas o lesionadas de gravedad.En las comisarías de la capital entrerriana, por día se reciben un promedio de una denuncia por situaciones de violencia de género, de convivencia y problemas familiares.Un dato positivo de la cuarentena fijada por el gobierno nacional, sobre todo en el año 2020, fue la reducción de accidentes de tránsito en ciudades y rutas, como también de fallecimientos por incidentes viales. Al haber menos transitabilidad, hubo menos intervenciones de ambulancias en el traslado de lesionados, de sistemas médicos de nosocomios para la atención de accidentados y un ahorro de dineros que fueron destinados para atacar la pandemia de Covid-19.También, se valoró desde la Policía de Paraná que hubo una reducción de los índices delictivos, en especial en los horarios nocturnos donde se encontraban restringida la circulación.Casualmente esta reducción fue quedando en el pasado, con la "normalización" y liberación de las actividades. Se notó, se informó desde la Policía, el aumento de choques con personas graves y fallecidas, como también la aparición de más delitos como hurtos, robos y robos calificados por el uso de armas de fuego.