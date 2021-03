Dos detenidos por el robo de un celular a punta de cuchillo a un menor de edad

Malvivientes apuntaron con un cuchillo a un menor de edad y le robaron su teléfono celular, el pasado 28 de febrero en la localidad de Colón.

Tras tareas investigativas por parte del personal policial, con conocimiento de la unidad fiscal de esa localidad, se logró individualizar dos sujetos quienes fueron participes del ilícito.



Consecuentemente se solicitó orden de allanamiento para una vivienda ubicada sobre calle boulevard Gaillard al 900, lugar desde donde se procedió a trasladar hasta dependencia policial a un joven de 20 años.



De averiguaciones practicadas posteriormente se logró llegar hasta una vivienda de calle Paso de Los Andes al 700 y de esta manera se recuperó el equipo de telefonía que estaba en poder de un ciudadano de 22 años.



Esta persona fue trasladada hasta la Jefatura policial donde quedó detenido supeditado a la causa que instruye.



Además de este elemento se procedió al formal secuestro de prendas de vestir, elementos que guardan relación con el hecho que se investiga, comunicaron fuentes policiales.



Detuvieron a un sujeto que amenazó a su ex pareja con un cuchillo



Dando cumplimiento a un oficio judicial, que fue solicitado en virtud de una pesquisa iniciada a raíz de una causa por Amenazas agravadas con el uso de arma, el personal policial de Colón procedió a la detención de un joven de 20 años, quien se encontraba en su domicilio de barrio Perucho Verne. Según se indicó, esta persona había sido denunciado por su ex pareja por presentarse en su domicilio y amenazarla con un cuchillo.



El sujeto quedó alojado en dependencia policial a disipación de las autoridades judiciales.



Detenido por desobediencia judicial en flagrancia



Ante un llamado de emergencias recibido en la sala de Comunicaciones, personal del Comando Radioeléctrico de Colón se hizo presente en un domicilio de barrio Presidente Perón, lugar donde fue interceptado un hombre de 32 años, incumpliendo de manera flagrante medidas de prohibición de acercamiento ordenadas por el Juzgado de Familia de Colón, con respecto a su ex pareja.



Se puso en conocimiento al fiscal en turno Dr. Alejandro Perroud, quién dispuso la detención por desobediencia judicial en flagrancia. Quedando alojado en jefatura departamental Colón.