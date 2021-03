Buscan a un joven que hace un día se ausentó de su casa en Paraná

Desde la Sub Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Jaime Jonathan Exequiel, de 27 años de edad, quien se ausentara de su domicilio en calle Rio Seco de Paraná, el día sábado 27 de febrero aproximadamente a las 16.30 horas, sin tener noticias suyas desde entonces.



El joven tiene una estatura 1.80 mt., color de pelo negro y corto, ojos negros, de contextura física delgada, no tiene tatuajes, no usa aros, como característica tiene activa las manchas de la enfermedad psoriasis en el rostro y varias partes del cuerpo. Estaba vestido, al momento de retirarse con una camisa celeste con cuadritos, un jeans todo gastado celestito y zapatillas tipo botitas blancas, y padece enfermedad mental. “



Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911; a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, comunicándose al teléfono 0800 444 6372; o a la Cimisarua 17 de Paraná teléfono 4211002.