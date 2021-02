Hospitalizaron a un hombre que se arrojó al Paraná: el testimonio del rescate

Rescataron a un hombre que se habría arrojado al Paraná. Esta persona era buscada, desde la mañana de este martes, río arriba por personal de Prefectura, desde la zona del Puerto, y fue hallado por un pescador que no dudó en asirlo e iniciar un proceso para intentar salvarle la vida.“Un pescador me hacía señas porque tenía atrapada a una persona, y lo agarraba de la ropa para que se no le vaya”, rememoró aÁngel Cottonaro, profesor de la entidad deportiva, quien acudió al llamado para asistir a esta persona con un salvavidas. “Después de unos minutos llegó Prefectura y entre todos lo subimos a la lancha; ya en la playa del club, comenzó la reanimación”, agregó.Según contó Cottonaro, a esta persona “le colocaron un sistema de cardio pero no tenía pulso, no había otra posibilidad de hacer lo que se hizo”.En la oportunidad, el docente rescató el trabajo del pescador “que tuvo la firmeza de carácter para asirlo e iniciar un proceso para intentar salvarle la vida”.“Se hizo todo lo posible para salvarle la vida”, remarcó y destacó el trabajo de Prefectura.Cuando se registró la situación, había chicos practicando. “Hay que estar preparado para esto, es una eventualidad y el río es el río. Esto también forma parte de la vida, del recuerdo, y su futura inserción en el mundo de los mortales”, comentó el profesor al respecto.