Video: "escrachan" a abogado que rayó intencionalmente el auto de un vecino

Un vecino de Concordia se encontró con la indignante noticia que le habían rayado su auto en dos partes con una llave. Al controlar las cámaras de seguridad de su vivienda, observó que la persona que ocasionó los daños a su automóvil es un reconocido abogado de la ciudad. El hecho ocurrió el 19 de febrero en la localidad de Concordia.accedió a un video donde se puede ver como un sujeto raya en uno de los laterales y en el baúl un automóvil Toyota Corolla modelo 2015 color blanco.Según denunció el dueño del rodado rayado, Eduardo Maldonado, el hombre que cometió el hecho vandálico contra su vehículo es un reconocido abogado de Concordia que vive cerca de su casa. “Realice la denuncia a nombre del auto en la que se va el hombre luego de arruinarme el mío. Se que vive en calle Urdinarrain cerca de mi casa, no lo conozco y nunca tuve problemas con él”, contó a Elonce.Maldonado tiene para la venta el auto que fue rayado., aproximadamente.Según detalló el damnificado: "En diferentes oportunidades a lo largo de los últimos años, mis vehículos han sido dañados y creo que siempre fue el mismo autor".Maldonado trabaja en una estación de servicios y además se dedica a la venta de automóviles porque es gestor del Automotor, "lo que el abogado le hizo a mi auto, le quita mucho valor, ya lo arregle pero no es lo mismo".Consultado sobre si conocia al autor del hecho, Maldonado contó que es un abogado que se domicilia cerca de la vivienda, pero “nunca lo crucé en la calle, no que cual será el motivo por el cual raya autos”.En este sentido, sumó: “Cuando se difundió el video,. Es un abogado muy conocido de la ciudad , cuya identidad es (E.A)”.Al finalizar manifestó: “Es una acción lamentable, espero que se haga justicia, no pretendo que pague los daños del automóvil, pero quiero que me digan cual es el problema que tiene este hombre conmigo”.