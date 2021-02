Policía de Santa Fe tendrá municiones identificables: "permitirán trazabilidad"

Se trata de una primera entrega en el marco del Plan Estratégico de Inversión en Equipamiento y Tecnología 2021 para la Policía de Santa Fe, y que consistió en un millón y medio de municiones calibre 9 milímetros, 20 mil calibre 7.62 y 500 chalecos balísticos RB3. Las comparas fueron efectuadas a Fabricaciones Militares.



Al respecto, el coordinador de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Joel Theytaz, indicó este viernes que "estamos recibiendo esta primera entrega de Fabricaciones Militares con la particularidad que todo el armamento y las municiones que la provincia adquiera vendrá identificado con un sello grabado, lo que nos permitirá una trazabilidad. En esta oportunidad, hay una marca en el fondo de la vaina que aclara que las mismas son de la Policía de Santa Fe", especificó. Modernización policial En tanto, el coordinador del Ministerio de Seguridad, Facundo Bustos, explicó que "es la primera entrega de otras que se van a ir realizando a lo largo de este año y forma parte de la estrategia de modernización policial en marcha. Esta marca, un sello grabado nunca se había hecho en la provincia de Santa Fe, desconocemos por qué no se había hecho ya que imposibilitaba tener una trazabilidad de las municiones".



"El Plan Estratégico de Inversión para este año contempla la compra de tecnológica, software específico para la operacionalidad, equipos de comunicación robusta, drones, equipos de vuelos no tripulados de posicionamiento global, a los fines de tener una mayor prevención del delito en los puntos urbanos", concluyó Bustos.



El Plan Estratégico de Inversión en Equipamiento y Tecnología 2021, para la Policía de Santa Fe incluye:



* 460 Vehículos (Motos, camionetas, patrulleros).



* 15 mil chalecos antibalas.



* Sistema de armas: 12 mil pistolas calibre 9mm, 130 fusiles y 130 escopetas.



* 84 vehículos no identificables destinados a dependencias abocadas a tareas investigativas.



* 26 minibuses para traslado de personal y grupos operativos y caniles.



* Equipo UFED. Tecnología para pericias de aparatos de telefonía celular.



* Software informático para análisis reticular.



* Convenio con INVAP para la transferencia de recursos tecnológicos (entre ellos vuelos no tripulados).



* Sistema de geolocalización por GPS para el diseño y control de la operación policial.





La Capital