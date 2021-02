No vidente contó que exigió respuesta en el Copnaf y fue agredido por policías

Saúl Ledesma, persona no vidente, comentó que sufrió agresiones por parte de personal de la Comisaría Sexta, de la ciudad de Concordia, cuando fue a dependencia del COPNAF, para reclamar por la tenencia de su hijo que se había escapado de la casa.En diálogo con, Ledesma comentó que hizo la denuncia el 15 de enero en la Comisaría Segunda porque su nene de doce años se había puesto rebelde y se fue de la casa.“Se quedó en el hogar de una señora que tiene un montón de chicos que andan en la calle y mi hijo también entró en esa y no quería volver. Fui al COPNAF y me tuvieron a las vueltas hasta el jueves 11 de febrero. Iba y venía a ese lugar y me decían que el equipo técnico había decidido que se quede allí por treinta días. Cuando llego nuevamente al COPNAF les digo a las autoridades que hasta que no me den una respuesta no me muevo de acá”, relató el hombre.Lo cierto es que la policía le dijo que se vaya o lo iban a sacar por la fuerza. “Yo no me muevo y me agarraron del cuello. Me arrastraron hacia la camioneta, me torcieron los brazos y me llevaron hasta la séptima. Ya en la comisaría me pegaron por los oídos y hasta hoy tengo un zumbido que me vibra”, relató Ledesma.El no vidente finalizó diciendo que afortunadamente su nene ya está con él. “Lo fue a buscar mi señora y mi hija mayor, lo llevaron para la casa y ahí me llamó y me dijo: Papá yo quiero estar con vos. Automáticamente, fui a buscarlo y ya está conmigo pero para todo esto tuve que soportar la violencia de la policía”. Ahora, Ledesma iniciará acciones legales en la justicia luego de estos apremios ilegales. Fuente: (ElSol)