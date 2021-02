Detuvieron a dos hermanos por el crimen del joven en barrio El Pozo de Paraná

Rafael Darío Mendoza, de 19 años, murió este viernes cuando era trasladado al hospital San Martín de Paraná, tras recibir un disparo de arma de fuego en la zona del tórax. La balacera se registró en barrio El Pozo, sobre calles Simión Vázquez y Segundo Sombra, a plena luz del día.Por el crimen fueron detenidos dos hermanos de apellido Pérez, de los cuales, uno posee antecedentes policiales. El arma homicida aún no ha sido localizada.el subjefe de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Miguel Dellavalle.El comisario confirmó que “el joven de 21 años tiene antecedentes por diferentes hechos y el otro, de 18 años, no”. De acuerdo a lo que comentó Dellavalle, la víctima y los sospechosos por su muerte “eran conocidos entre sí y por comentarios de vecinos y testigos, mantenían problemas de vieja data”.Según se sabe, el arma homicida aun no fue localizada. “El plomo extraído del cuerpo de la víctima será sometido a pericias, al igual que otras evidencias balísticas recolectadas en el lugar del hecho”, explicó el funcionario policial.En ese marco, indicó que “se podría descartar que haya sido un escopetazo” el que dio muerte al joven. Y agregó: “Este sábado hubo un allanamiento en barrio El Perejil, pero no obtuvimos resultados favorables”.“Se continúan con las tareas en busca del o las armas que fueron utilizadas en el hecho”, refirió el comisario. El caso está en manos del Fiscal Mariano Budasoff.