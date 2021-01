Salvó la vida de vecina atacada por su novio: "Intentó apuñalarme a mí también"

Natalia tiene 34 años y quedó internada en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata luego de haber sido apuñalada por su ex pareja en su casa del Barrio Fray Luis Beltrán. La víctima del intento de femicidio fue asistida por Giselle, una amiga que relató la agresión: "Trató de apuñalarme a mí también".



Este martes por la noche Giselle oyó gritos en la casa de Natalia, entonces se aproximó a la ventana y observó que la ex pareja de su amiga la estaba atacando en el patio de la vivienda con un cuchillo de cocina. “La empezó a apuñalar y traté de separarlos. En la desesperación le pegué con lo que encontré en el patio", reveló a 0223 y agregó: "Cuando salió de encima de Natalia trató de apuñalarme a mi también, me cortó el brazo”.



De acuerdo con lo que contó Giselle, cuando consiguió que Natalia entre al domicilio, el atacante volvió al sitió y rompió los vidrios de las ventanas de la casa que compartía con la víctima hasta la semana pasada.