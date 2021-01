Hallaron muerto a un financista en el baño e investigan el hecho

Un operador bursátil y financista de 34 años fue hallado ahorcado en el baño de un departamento de Puerto Madero y se investigan las causas de su muerte.



Fuentes policiales informaron que el hombre fue identificado como Exequiel Alcides Mercado Zuliani, quien estaba en una vivienda del complejo La Porteña, sobre la calle Martha Salotti.



Personal de la división Homicidios de la Policía de la Ciudad investiga el hecho, cuya causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 48, a cargo Enrique Rosende.



Todo comenzó cuando la víctima tomaba algo junto a un amigo en el primer piso de ese lujoso complejo y en un momento determinado Mercado Zuliani se dirigió al baño y al notar la gran demora que se tomó, la otra persona lo llamó en reiteradas ocasiones, pero al no responder entró. El financista estaba sin vida ahorcado en la ducha.



El amigo llamó al 911 y de inmediato se solicitó una ambulancia del SAME, al tiempo que en el lugar se presentó personal de Prefectura Naval, con jurisdicción en Puerto Madero.



El fiscal Rosende ordenó que se tomen fotos del fallecido, declaraciones testimoniales, secuestro de elementos de valor y dinero, al tiempo que dispuso pericias a cargo de la Unidad de Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad.



La causa en un principio fue caratulada como "Averiguación de Homicidio".



Mercado Zuliani había montado diversas firmas a lo largo de la década pasada junto a un empresario porteño, entre ellas DMZ Group, dedicada en los papeles a "la administración por cuenta de terceros de negocios financieros, y en especial, los relacionados con títulos de crédito, títulos valores públicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos comisiones, consignaciones y asesoramiento".



En las redes sociales personas vinculan a Mercado Zuliani con presuntas estafas, algo que se investiga para determinar si tiene o no relación con su muerte.



La víctima era oriunda de la ciudad riojana de Chilecito, pero también había tenido un paso por la ciudad fueguina de Río Grande. (NA)