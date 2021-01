Accidente en Acceso Norte de Paraná: "Dimos entre dos y tres vueltas"

Minutos antes de las 8 de este jueves, se produjo un importante siniestro vial en el Acceso Norte de Paraná, frente al Parque Botánico.Una mujer de 57 años que conducía un automóvil Honda City, y que iba acompañada de su esposo de 58, perdió el control del rodado impactó contra el guardarrail y dio varios tumbos.El matrimonio había salido aproximadamente a las 5.00 de la ciudad de Villaguay. Su marido no descartó que la conductora se hay dormitado y que eso haya generado el accidente.En diálogo con, el hombre detalló que "venía manejando mi señora. En un momento". Calculó que dieron "", subrayó.Interrogado acerca de qué le pudo haber sucedido, señaló que hasta poco antes del siniestro "veníamos tomando mate y conversando.. Ella a más de 100 o 110 kilómetros por hora no anda", aclaró el hombre. Admitió que "puede ser" que se haya dormitado."Ninguno de los dos airbags se activaron. Ella se pegó en el pecho con el volante. Veníamos con el cinturón, pero a ella se le saltó. Dentro de todo fue con suerte", expresó el hombre, quien dio cuenta de que "íbamos a la casa de un hijo en Santa Fe"."Fue un susto. Yo me veía dando vueltas adentro del auto. Los dos nos preguntábamos si no nos había pasado nada", manifestó el acompañante y rescató que "gracias a Dios no se pasó para el otro lado y no ocasionamos otro siniestro", completó Ricardo.