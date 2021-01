Buscan a un joven que desapareció en aguas del lago Salto Grande

Este domingo por la tarde, dos hermanos que se encontraban en zona de playa "las palmeritas" del Lago de Salto Grande quisieron cruzar a nado desde la isla, pero uno de ellos no pudo completar el recorrido.



El hecho ocurrió minutos antes de las 16. Según el testimonio de los salvavidas "dos jóvenes hermanos iniciaron a nado el cruce desde la isla hacia la orilla oeste del Lago. Llegó uno solo, con muchas dificultades, pero el otro no consiguió hacerlo y desapareció de la superficie del agua".



Los familiares del joven pidieron auxilio y allí concurrieron guardavidas de Playa Palmeritas, contigua a la zona donde ocurrió el accidente.



"Los rescatistas buscaron buceando en modo apnea, junto al Personal de Prefectura Salto Grande. El cuerpo hasta el final de la guardia no fue hallado y continúa siendo buscado por Prefectura", explicaron.



Por último, destacaron que "en la orilla de ese lugar hay un cartel que expresa claramente la prohibición de bañarse por ser zona peligrosa y no habilitada".



Fuente: El Entre Ríos