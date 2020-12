Video: Audio: Detenido confesó que recibió el arma con el que Caminos mató a Luna

Hace una semana, personal de División de Robos y Hurtos realizó un allanamiento en un edificio de calle La Rioja, en Paraná, en el marco de la fuga y detención de Iván Caminos, condenado en el primer juicio por jurado de la provincia.



Según se supo, en la vivienda requisada vivía un hombre llamado Ariel Ifrán. Allí se lo notificó de su detención, se enojó e intentó entorpecer el procedimiento, pero fue reducido y esposado.



Quedó detenido por guardar relación con Iván Caminos y tener una tarea "colaborativa" con la fuga. Además, se lo imputó por trasladar a Romina Racig, pareja Caminos, al lugar donde se encontraba escondido el fugado.



Asimismo, se informó que Ifrán guardó el arma homicida que dio muerte a Milton Luna. Es un arma de fuego calibre. 44 Magnum. Códigos, de Elonce TV, accedió a un audio en el que el hombre confirma este hecho en un diálogo que mantiene con una mujer.



Ifrán: Iván me conoce a mí, sabe cómo soy como amigo. Sabe que soy muy respetuoso. Él estuvo cuatro meses y a veces la mina me llamaba llorando, diciendo que no tenía para comer. Yo iba y le daba una mano. Él sabe que jamás en la vida le tocaría un pelo. A la mina no le conviene meterle ese puterío.



Mujer: No porque no le va a creer decís vos.



Ifrán: No, no le va a creer. Si se lo dice cualquier otro amigo capaz que sí, porque no les tiene la misma confianza que me tiene a mí. Imaginate que conmigo tuvo la confianza de decirme "che, vení loco, tomá, te traigo el fierro porque maté a un vago". Fijate hasta dónde es la confianza. A mí no me importa lo que hagan, me importa que no me involucren. Yo soy demasiado inteligente para involucrarme con una mina de esa magnitud. Yo ya sé cómo es la mina, ya la conozco.



El detenido fue dirigido a la División de Antecedes Personales, para la toma de fichas y fotografía, luego médico de policía y posterior alojamiento en Alcaidía de Tribunales a disposición de la magistratura interviniente.