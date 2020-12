Desbaratan banda dedicada a la trata de personas: Un allanamiento fue en Paraná

La investigación

El caso

Tras intensas tareas de investigación criminal por parte de la Policía Federal Argentina, y con el apoyo operativo de 250 trabajadoras y trabajadores de la Gendarmería Nacional, ambas fuerzas lograron desbaratar a una organización criminal que, liderada por una mujer conocida como "La Tía Eva" yEl operativo, desplegado durante la madrugada,En una conferencia de prensa brindada por las autoridades de esta Cartera, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, destacó "el trabajo profesional, pormenorizado y sigiloso que realizaron las fuerzas" en auxilio de la Justicia y remarcó que dicho trabajo "no despertó las sospechas de nadie, por lo que se consiguió ingresar a los lugares y desbaratar la organización". Tras ello, Frederic subrayó: "Esta es nuestra gestión: reforzar la investigación y el análisis criminal e ir hacia el desbaratamiento de grandes organizaciones para no dejar que este tipo de delitos se sigan cometiendo en Argentina".Según surge de la investigación,A raíz de un operativo realizado en 2019 por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se inició una exhaustiva investigación que, en aquel momento, concluyó con varios allanamientos por los delitos de trata de personas y lavado de dinero. En ese entonces, se comprobó que la organización criminal operaba con un minucioso sistema de captación de personas para, posteriormente, explotarlas laboralmente y someterlas a la servidumbre.El personal de GNA y de PFA, junto con el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón, a cargo del Dr. Juan Pablo Barral, secretaría Número 9 de la Dra. Mariana Sioli, continuó con la pesquisa a partir de reiteradas denuncias que realizaron las víctimas y detectaron que aquella organización criminal, además de los delitos ya mencionados, también era responsable de otros graves crímenes.Centralmente, esas captaciones eran realizadas sobre niñas y niños en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Bajo una "persuasión coercitiva" les hacían creer que la líder de la organización era una persona con un poder supraterrenal. Una vez cooptados, eran obligadas y obligados a vivir en condiciones deplorables, carentes de higiene y con una alimentación degradante. Las y los cooptados no se podían comunicar con sus familias, no se les permitía ir a la escuela y quedaban, además, sin su documentación personal. También eran obligados a trabajar en una panificadora que poseía la organización.Tras la investigación que pudo establecer esta sucesión de delitos, en la madrugada de este martes la Policía Federal Argentina y la Gendarmería NacionalHasta el momento, las 69 personas rescatadas están siendo entrevistadas y asistidas por el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento, de modo de recabar más información, que será de vital importancia para el desarrollo de la causa judicial.Por otro lado, y en el marco de la misma causa, se dio la orden de dar de baja en el registro de cultos a esta organización y se informó de la situación a las autoridades de Brasil y Paraguay, donde se presume que existen sedes de este grupo.