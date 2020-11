Muerte de Maradona: cuál es la situación procesal del médico Leopoldo Luque

Sociedad Se conoció el resultado preliminar de la autopsia a Diego Maradona

aunque en los operativos le leyeron sus derechos y la causa se encamina hacia una acusación formal en su contra., quien murió sin tener un ambulancia con desfibrilador y apenas con una enfermera que ni siquiera lo había revisado la mañana de su fallecimiento, sin ningún médico cerca.Esa enfermera, Dahiana Gisela Madrid (36), admitió que le hicieron escribir para la empresa donde trabajaba un reporte falso, en el que consta que esa mañana lo había intentado controlar a Maradona, cuando lo cierto es que lo dejó descansar.La audiencia empezó alrededor de las 20 y también desfilaron ante los investigadores los médicos que hicieron la autopsia al "10" en la morgue del hospital de San Fernando la tarde de aquel fatídico miércoles 25 de noviembre.. "Era amigo de Maradona y en función de eso era el único profesional médico al que Maradona algo le hacía caso", le dijo a TN.Celulares, tablets y computadoras. "Elementos informáticos", resumieron los investigadores. También anotaciones sobre su paciente que Luque no tenía en su oficina de trabajo, sino en su casa de la calle 30 de Septiembre, en Adrogué."Diego tenía un problema cardíaco, pero jamás se lo medicó por eso. Estaba edemático, inflamado, con las pulsaciones muy elevadas y no hicieron nada. Hasta le suministraron una medicación psiquiátrica que le hacía mal al corazón", dijo una fuente.Lo que le cuestiona la familia del "10" es que aunque Diego era un paciente de riesgo no fue atendido como tal ni tampoco se cumplieron las pautas de una internación domiciliaria, como se había estipulado cuando le dieron el alta en la Clínica Olivos y la obra social había recomendado un traslado a un centro de rehabilitación o, en su defecto, a un neuropsiquiátrico, opciones que Maradona no estaba dispuesto a aceptar de ninguna manera.El médico Alfredo Cahe, quien durante 33 años estuvo al lado de Maradona, ya había criticado el tratamiento que le dieron luego de la operación por la hemorragia en la superficie cerebral."No fue lógico que le dieran el alta, debería haber quedado internado en un lugar con la infraestructura adecuada", advirtió apenas se conoció la muerte que todavía conmociona al mundo y que promete más de un capítulo en la Justicia.