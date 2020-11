Sigue prófugo el condenado en Juicio popular:"La responsabilidad no es del juez"

El Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Pablo Virgala resolvió disponer la rebeldía de Carlos Iván Caminos, quien fue declarado culpable en el primer juicio por jurados, del crimen de Milton Luna, hecho ocurrido el 25 de abril de este año.Caminos, hace una semana que está prófugo, y sobre este tema Virgala indicó aque "El Juicio por Jurados, funcionó muy bien, después está el problema de Caminos. El querellante no pidió la prisión preventiva y el juez no es el responsable de esto".Y sumó: "la indignación tiene que ser contra el responsable del hecho, me sentí muy atacado sobre este tema y las personas tienen que conocer los procedimientos".Sobre el imputado señaló: "Hay muchísimas personas que nosotros condenamos y previo a esto están en libertad. En algunos casos, los acusados llegan con prisión preventiva y se pide que se extienda un poco más"."Ya ha pasado que los condenados se fuguen", resaltó.Y sumó: "El abogado defensor de Caminos no tiene nada que decir, la policía lo busca en función de lo que los fiscales piden, ya se despacharon órdenes de allanamiento, búsquedas nacional e internacional".Al finalizar, Virgala reflexionó sobre el procedimiento de Juicio por Jurados: "Hay muchas personas que están contentas con el Juicio por Jurados, pero deben saber que si el veredicto es absolutorio no hay recursos contra eso, es decir que si se absuelve al imputado ni el querellante ni el fiscal, ni la victima tienen recurso alguno".