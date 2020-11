Malvasio: "No teníamos elementos para pensar que Caminos se iba a profugar"

El juez técnico, Vocal N° 2 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Vírgala, resolvió imponer al condenado Carlos Iván Caminos, la pena de 22 años y 6 meses de prisión de efectivo, más las accesorias legales del art. 12 del Código Penal, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que fuera declarado culpable por el veredicto del Jurado Popular el 13 de noviembre pasado.



Fue condenado por el homicidio agravado de Milton Luna, el joven de 25 años que murió de un disparo en la cabeza en Paraná, el 25 de abril de este año. El 19 de noviembre el juez declaró su rebeldía y se ordenó librar los despachos a organismos de seguridad nacional e internacional en forma urgente para poder dar con su paradero tal lo solicitado por la fiscalía.



Tras la fuga, la polémica se instaló y muchos, incluso los familiares de Luna, se preguntaban por qué no se le dictó prisión preventiva antes del juicio.



Al respecto, Juan Malvasio, fiscal de la causa, expresó a Elonce TV que "las fiscalías y querellas son las responsables de pedir la prisión preventiva, eso es una realidad. Pero las prisiones preventivas se solicitan cuando hay riesgo de fuga o el imputado en libertad puede entorpecer la investigación. A esto lo dijimos cuando conocimos la fuga de Caminos. Él llegó en libertad al juicio y compareció de manera voluntaria, por lo que teníamos elementos serios, objetivos de que Caminos se iba a profugar".



En ese sentido, remarcó que "hoy, obviamente, si nos tenemos que retrotraer a la audiencia del veredicto hubiéramos pedido la prisión preventiva. Pero en ese momento no teníamos elementos. Los fiscales tenemos que tener criterios objetivos, además de representar a la víctima somos representantes de la sociedad. Para solicitar un encierro cautelar necesitamos tener elementos, más allá de que el veredicto haya sido de culpabilidad. Es un veredicto que no está firme, que está sujeto a revisión por un Tribunal de Casación".



Comentó que "el condenado Caminos tenía la posibilidad de esperar la sentencia o que se revoque en libertad. Con la fuga, cuando sea capturado, solicitaremos que lo mantengan preso hasta que la sentencia quede firme".



"Nosotros tenemos condenados a prisión perpetua con prisiones domiciliarias. Nosotros analizamos el caso en concreto y previo a lo que puede suceder. Meditamos los elementos que tenemos para pensar si el imputado se va a fugar o no. Una declaración de culpabilidad por parte de un jurado popular no es un elemento para solicitar la prisión ni suponer que se va a fugar", aseguró.



Asimismo, opinó que "tengo una responsabilidad, un rol que cumplir. Tenemos que hacerlo de manera objetiva. No podemos pedir prisiones preventivas por el clamor popular".



"No es que se nos pasó a las partes, lo analizamos y en ese momento no nos pareció procedente. Una vez que la sentencia quede firme, el condenado debe cumplir su pena en la Unidad Penal. Mientras tanto, se mantiene la condición de inocente", aclaró. Qué pasa si Caminos aparece Malvasio informó que "se lo está buscando, se han realizado allanamientos, innumerables medidas probatorias para dar con su paradero. Si lo encuentran quedará detenido. Hay una comisión activa en la búsqueda. Se lo busca, no se espera que aparezca".



"La pena ya fue impuesta por el juez técnico, puede ser modificada si la defensa de Caminos recurre a la sentencia y un Tribunal entiende que es una pena alta. Nosotros estamos conformes con el monto de pena", resaltó.



Además, expresó que "cuando sea detenido Caminos vamos a solicitar que quede en la Unidad Penal Nº 1. Él está prófugo de la Justicia. Eso motivo que haya una captura internacional".