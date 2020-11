Identificaron al joven asesinado de un disparo en la cintura en Paraná

. El hallazgo se produjo en un descampado en calle Valentín Déniz al final, en barrio Caritas."La víctima del homicidio fue identificada como, de 20 años", confirmó ael subjefe de Investigaciones, comisario Ángel Ricle.Según se informó, se investiga si el sujeto posee o no antecedentes policiales y/o judiciales.El cuerpo tenía un disparo a la altura de la cintura. No se halló arma en el lugar por lo que a Policía interrogó a los vecinos, quienes confirmaron no conocer a la víctima del homicidio.La causa está en manos del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. Intervinieron en el hecho de sangre, personal de las Divisiones de Investigaciones, Homicidios y Criminalística.