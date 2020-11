Horror en Puerto Madryn: mataron a puñaladas a una nena y hay un detenido

El sospechoso había sido pareja de la tía de la víctima y fue detenido cuando atendía al público en un mercado.



El hecho, por el que también hay un segundo demorado, ocurrió en un casa ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, entre Marcos A. Zar y Bartolomé Mitre, a dos cuadras de la plaza céntrica de la ciudad de Puerto Madryn.



La víctima pertenece a la comunidad boliviana al igual que el detenido quien fue identificado como Gabriel Orellano, según anunció en su cuenta de Twitter la fiscalía de Puerto Madryn: "Fue detenido sobre calle Yrigoyen, a metros de la Fiscalía, a bordo de un auto y acompañado", escribieron en el posteo.



Fuentes policiales indicaron a Télam que la víctima había sido hasta no hace mucho tiempo atrás "sobrina política" del principal sospechoso, ya que Orellano fue pareja de una tía de la adolescente.



El crimen impactó tanto a los vecinos y familiares de la víctima que el ministro de seguridad del Chubut, Federico Massoni, fue hasta el lugar y confirmó que "la menor tenía más de una puñalada", aunque sobre el tema prefirió no dar mayor información "hasta que se practique la autopsia". También confirmó el ministro que el detenido tiene 21 años, que "presentaba manchas de sangre en sus ropas" y que al igual que la víctima pertenece "a la colectividad boliviana".



Por su parte, el subjefe de la Policía del Chubut, Néstor Gómez Ocampo, indicó a medios locales que "el principal sospechoso fue interceptado rápidamente y detenido, al igual que el propietario de un Volkswagen Gol Trend al que se había subido, aunque el segundo demorado no parece en principio tener una vinculación directa con la muerte".



Medios locales informaron que el asesinato se dio en medio de una pelea familiar, pero hasta el momento los investigadores no confirmaron ni desmintieron esta versión.



La causa está a cargo del fiscal Jorge Bugueño.