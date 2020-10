Hallaron más de dos kilos de cocaína en una ambulancia "trucha"

Hallaron más de dos kilos de cocaína ocultos en la baliza de un vehículo camuflado como ambulancia; el secuestro del rodado se había producido hacía dos semanas atrás en el puesto caminero Paso Cerrito, supo. No hay personas detenidas tras el operativo policial."Tras el secuestro de una ambulancia en el puesto caminero de Paso Cerrito, hace dos semanas atrás, se inició una investigación con el apoyo de la División Robos y Hurtos dependiente de la Dirección Investigaciones ante la sospecha de que el interior del vehículo, podría haber estupefacientes", explicó ael jefe de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, comisario inspector Cristian Van Derdonckt.Y continuó: "Tras dar intervención y autorización de la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, este lunes se concretó la requisa del rodado y gracias a la colaboración de la División de Toxicología de la Departamental policial de Federación, se procedió al secuestro de 2.70kg de clorhidrato de cocaína, los que estaban ocultos en la baliza de seguridad del vehículo".En la oportunidad, el comisario aclaró que el vehículo secuestrado estaba "camuflado como una ambulancia, y sobre éste pesaba un pedido de secuestro por robo, emitido en la provincia de Misiones".Se confirmó aque no hay detenidos tras el operativo. "Quien circulaba en ese vehículo con apariencia de ambulancia está judicializado, pero hasta el momento no se tomaron medidas de restricción a su libertad", explicó Van Derdonckt.De acuerdo a los datos a los que accedió este medio, la ambulancia "trucha" provenía del norte argentino y tenía como destino final, la localidad bonaerense de Quilmes.