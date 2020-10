A punta de pistola motociclistas intentaron asaltar a un remisero

Dos motociclistas lo amenazaron con un arma a un remisero, pero finalmente no llegaron a robarle nada. El hecho ocurrió en Concepción del Uruguay.



Alrededor de la 4 de la mañana de este sábado el chofer de un remis fue víctima de un intento de asalto, cuando dos personas quisieron robarle tras amenazarlo con una pistola.



De acuerdo al relato del propio remisero, tomó pasaje en calle San Lorenzo, cuando transitaba por Millán, dos personas en moto se le ponen a la par del automóvil y lo amenazan con un arma, al doblar los vehículos por Galarza, el conductor del remis frena dejando que los asaltantes continúen su marcha.



El remisero llamó a la base y esta a la policía. La denuncia hasta el momento no fue radicada formalmente por la víctima. Según la policía se enviaron los móviles en búsqueda de estas personas, pero no encontraron rastros de estos presuntos delincuentes.



(Fuente: La Pirámide)