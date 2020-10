Condenaron al autor del robo millonario a una casa de cambio de Concordia

La División Criminalística de Concordia y de Robos y Hurtos de la capital provincial, logró dar, el 30 de agosto, en Mar del Plata con Joel Gaspar Muñoz Jofre, el acusado del robo a una casa de cambio de Concordia.El detenido -de nacionalidad chilena- cuenta con un frondoso prontuario por integrar una banda que cometía delitos bajo la modalidad del "boquete", y fue uno de los autores del robo en la casa de cambio que funcionaba bajo el nombre de "Oro Cash", a menos de media cuadra de la plaza 25 de Mayo de Concordia.Fuentes judiciales informaron al medio Diario Río Uruguay que la investigación desarrollada terminó por confirmar que se logró apresar al autor "de uno de los robos más audaces e inteligentes" que se llevaron a cabo en la capital del citrus, donde sustrajeron una cifra cercana a los diez millones de pesos, entre dólares y oro. Justamente por este delito, es que en los últimos días fue condenado en un juicio abreviado.El 30 de agosto de 2019 mientras la ciudad de Concordia participaba del acto eleccionario en las PASO, delincuentes ingresaron a un edificio en construcción ubicado en calle Urquiza, frente a la sucursal del Banco y tras trabajar con amoladoras y herramientas, lograron hacer un primer agujero en una pared, hasta una dependencia lindante a una casa de cambio y venta de oro.Posteriormente, hicieron otro "boquete" en una gruesa pared que conectaba a la parte posterior de una caja de seguridad, ubicada en el local de la casa cambio.Tras cortar los hierros de la caja de seguridad, los delincuentes se alzaron con todo el dinero que había en la misma. Fuentes extraoficiales, estiman que los sujetos se alzaron con una suma superior a los 10 millones de pesos entre moneda extranjera y pesos argentinos.Tras ello, arrancó una investigación que recayó en el fiscal José Arias, cuyos primeros pasos fueron la solicitud de la totalidad de las cámaras privadas y municipales de la zona, constatando que los autores del ilícito arribaron al lugar del hecho el día sábado -por la noche- y se retiraron ya en la jornada dominical, en horas de la tarde, cuando se desarrollaban las elecciones PASO en la provincia de Entre Ríos. Es decir, que el trabajo para robar les demandó más de 12 horas.A partir de ese momento, junto a la División Criminalística de Concordia y Robos y Hurtos de la ciudad de Paraná, comenzaron un minucioso trabajo que llevó más de cuatro meses, en la que se pudo establecer que el autor material del hecho fue un hombre identificado como Joel Gaspar Muñoz Jofre, un ciudadano chileno quien hace más de 20 años hizo ingresó al país.Una vez determinada la autoría, el Juez de Garantías, Mario Figueroa, ordenó la captura de Jofré, quien, de acuerdo a las pruebas recolectadas se supo que se encontraba en la ciudad de Mar del Plata, refugiado junto a otros chilenos. Además, se determinó qué cuándo vino a cometer el ilícito a la ciudad ya poseía pedido de captura nacional e internacional por diferentes causas en otros lugares, por lo que el trabajo llevado a cabo por los investigadores concordienses permitió cortar la carrera delictiva a uno de los boqueteros más importante de las últimas décadas a nivel país.De esta forma, los investigadores se dirigieron a la ciudad de la costa atlántica ya que contaban con la información específica de que Jofre estaba a punto de cometer su próximo ataco. Su lugar elegido era el casino de Mar del Plata y se encontraba en plena etapa de "inteligencia", donde controlaba hasta la densidad de la neblina en las partes externas para opacar las imágenes de la cámara de seguridad, buscando cometer un gran botín económico y así retirarse del país con su familia, que reside en Bahía Blanca.Luego de un arduo trabajo de los efectivos policiales, Jofré es interceptado y detenido en la vía pública portando en su mochila diferentes elementos como inhibidores, guantes, llaves, computadoras. Una de los aspectos que no pasó desapercibido fue que, una vez trasladado a la ciudad de Concordia, prestigiosos estudios de abogacía como el de Pierry o Del Sel -de Santa Fe- se comunicaban para interiorizarse de la causa y su implicado.Si bien Joel Muñoz ha cometido durante varios años diferentes delitos, su especialidad lo convierte en uno de los mejores en su rubro, es decir, realizar boquetes y cortas cajas fuertes en una acción planeada con mucha exactitud.Según las fuentes consultadas por Diario Río Uruguay, el delincuente es conocido por ser una persona parca, de perfil bajo, no violento, con amplios conocimientos en cámaras, alarmas y tecnología. Esa capacidad para pasasr desapercibo lo llevó, incluso, a nunca realizar los trámites del DNI argentino, lo que no fue un impedimento ya que se lo conoce como el hombre de las múltiples identidades. Los investigadores pudieron comprobar y corroborar a través de diferentes fuerzas nacionales, INTERPOL y Policía de Chile que había sido detenido y afrontado procesos en diferentes provincias con una diversidad de identidades. Entre ellas: Ricardo David Feliciano Benítez, David Feliciano Benítez Rivas, Francisco Javier Merino Cepulveda, Francisco Javier Muños, Noel Gaspar Muñoz Jofre, Francisco Javier Muños Jofre.Gracias a la colaboración y cotejo de huellas digitales que las fuerzas locales tuvieron desde Chile, se pudo confirmar su verdadera identidad es Joel Gaspar Muñoz Jofre. Varios de sus compañeros de andanzas, muchos de ellos de nacionalidad chilena, se encuentran detenidos en diferentes unidades penales del país. En la misma situación que ahora Jofre afronta en la Unidad Penal de la ciudad de Paraná.