Quiso pasar a un camión para ingresar a Oro Verde, fue chocado y volcó

Un accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 11, a 100 metros del ingreso a la localidad de Oro Verde. Ocurrió en horas de la tarde de este jueves.Según se informó a, el conductor de una camioneta Kangoo quiso pasar a un camión para ingresar a calle Los Ciruelos. En la maniobra la chocó el rodado de gran porte, despistó, dio dos vueltas y volcó.Afortunadamente, los ocupantes de la camioneta no resultaron heridos. Fueron trasladados al Hospital San Martín para ser revisados.Personal de Bomberos Voluntarios de Oro Verde se acercó a colaborar. Bruno Suárez Nuñez, subjefe, explicó a nuestro medio que "en la camioneta iban dos hombres de entre 27 y 33 años. El choque se dio en la parte posterior lateral izquierda, eso produjo el vuelco"."Estuvimos cuando se produjo el hecho. Activamos protocolo, sacamos a los ocupantes del vehículo. No sufrieron heridas graves pero fueron llevados al hospital para descartar cualquier tipo de problema", remarcó.Por su parte, Flavio Franco, conductor del camión, señaló que "venía por el carril lento y la camioneta por el carril rápido. Me encerró porque quiso entrar a Oro Verde y la toqué por atrás, no pude esquivarla, alcancé a frenar. Los hombres estaban bien"."Jamás me imaginé que él iba a frenar para entrar a Oro Verde, menos tan cerca, cuando yo venía por esa mano", aseguró.