Buscan desesperadamente a una joven de 18 años en Santa Fe

Una joven de 18 años es intensamente buscada por su familia y por la Policía de Santa Fe luego que desapareciera de su casa el pasado domingo.Según relatos de su mamá Elsa Rojas, Julieta Ortega estuvo en su casa durante el sábado por la noche y el domingo por la madrugada. Cuando se levantó por la mañana, Elsa vio que su hija ya no estaba en su casa.La mujer comentó que realizó la denuncia en la seccional 8° de Policía y que Julieta llevaba puesto, la última vez que la vio, calzas negras cortas, una remera negra y zapatillas blancas. La mamá de la joven niega haber tenido algún tipo de pelea o discusión con su hija que haya originado alguna "fuga de hogar".Según relatos de su mamá, Julieta Ortega estuvo en su casa durante el sábado por la noche y el domingo por la madrugada. Cuando se levantó por la mañana, Elsa vio que su hija ya no estaba en su casa. "No hubo problemas. El sábado estuvo en casa con un amigo, que no lo conozco, hasta la madrugada. Cuando me levanté el domingo ya no estaba", dijo Elsa y agregó que "el lunes fui a hacer la denuncia. Desde ese momento estoy esperando que venga, pero no tengo noticias".Para buscar información que le permita saber dónde está su hija, se comunicó con otras amistades de Julieta, "pero nadie sabe nada. Pido que si alguien llega a tener una mínima noticia, nos avise". "El viernes compartió un momento acá en casa con amigos. Para festejar el día de la madre, Julieta había reservado una mesa en un restaurante de la costanera", comentó a. Cualquier información, comunicarse al 911 o al número de la seccional 8°: 0342 457-8900.También a los siguientes teléfonos: Elsa Rojas: 342 519-6401; José Roberto Ortega: 342 508-0547; Martin Ortega: 342 406-7755.