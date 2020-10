Mataron a un jubilado durante un intento de robo: lo halló un vecino

El hecho fue descubierto esta madrugada en una vivienda de la ciudad de Santiago del Estero, donde residía la víctima, identificada como Alberto Maldonado (66), quien fue encontrado muerto por un vecino denunció haber visto a dos sospechosos salir del inmueble alrededor de las 2.



Fuentes judiciales informaron a Télam que, de acuerdo a los médicos, la víctima presentaba fuertes golpes en el rostro y en el tórax, y también heridas de arma blanca, aunque aún no se determinó cuáles de estas lesiones le provocó la muerte.



De acuerdo a los pesquisas, el jubilado ocupaba una precaria vivienda de una sola habitación con una puerta que no contaba con cerradura sino con una cadena.



"En la humilde vivienda no tenía nada de valor, ni bienes materiales, no tenía ni ventilador, ni televisión nada; pero al decir de su hermana el hombre tenía un poco de dinero", que al parecer habrían sido 500 pesos, explicó a Télam el fiscal de la causa Martín Silva.



A su vez, el vecino que alertó a la Policía sobre el hallazgo del cadáver declaró que los dos sospechosos al verlo a él le gritaron "no digas nada sino ya vas a ver lo que te pasa a vos también".



Según las fuentes, al momento del ataque, un hermano de Maldonado descansaba junto a él pero logró escapar cuando comenzaron las amenazas y golpes de los asesinos.



En tanto, a partir de los datos de testigos, los pesquisas detuvieron a dos jóvenes vecinos de la víctima, uno de apellido Dorado y otro Pereyra, y se les secuestraron prendas de vestir que tendría material genético y sangre.