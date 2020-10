Clausuraron bar por incumplir con los protocolos vigentes por Covid-19

Personal policial de la Comisaria de Hasenkamp local por promover un bailable con DJ y mayor presencia de personas que el máximo permitido.



Según se supo, la convocatoria se había realizado por redes sociales y videos que han circularon a través de vecinos de la localidad. A ello se sumaron denuncias que porque en el local hubo concurrencia de público mayor al máximo permitido. Además, se realizó bailable con DJ, eventos que no se encuentran autorizados.



En el bar no se respetaron las medidas protocolares sanitarias, y se incumplió con Ordenanzas Municipales de Emergencia Sanitarias dictadas como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, y los decretos de necesidad y urgencia, por lo cual inspectores municipales y policías de Comisaria Hasenkamp, clausuraron el local ubicado en calle Sarmiento 567, entre calle Urquiza y Dr. Elberg, atento a que la presunta contravención municipal atenta contra la salud y seguridad pública. (Fuente: Estación Plus Crespo)