Violación y otros delitos: De qué acusan a grupo que quieren echar de un barrio

Policiales Quisieron desterrar del barrio a presuntos delincuentes y hubo batalla campal

Un grupo de vecinos que se manifestó pidiendo la expulsión del barrio Munilla de Gualeguaychú de un violento grupo al que denominan "Los Catamanos"."Tienen la música a todo lo que da, se falopean, molestan a la gente, no se puede dejar un auto en la calle porque lo rompen", detalló.Una mujer de la zona mencionó que está cansada de vivir de esta manera. "No sabemos si salir a la calle, y cuando lo hacemos con nuestros chicos nos quedamos al lado de ellos para que no les hagan nada", expresó con temor."Esto es de lunes a lunes, nadie pude dejar nada afuera, una bicicleta o lo que fuera porque te lo roban, te apedrean las casas, los chicos no pueden jugar siquiera en el patio de nuestros hogares por el riesgo que le caiga una piedra un ladrillo", se quejaron en conjunto.Agustina, otra de las vecinas, contó al diarioque "intentaron prender fuego mi casa arrojando una bomba molotov. Y por si esto fuera poco, amenazaron de muerte a mi esposo, a mí y nuestro hijo de solo trece años".Jessica, otra de las presentes en el pedido de destierro a "Los Catamanos", recordó que "uno de ellos violó a mi hija de trece años y está purgando una leve condena. No puede ser, ¿qué esperan?, ¿que maten a una persona para tomar cartas en el asunto?, cuestionó."Queremos que la justicia intervenga y le ponga un punto final a una situación insostenible desde donde se lo mire", imploró.Uno de los vecinos que hace muchos años que vive en el barrio advirtió que "si los que tienen que intervenir no lo hacen, esto termina con un muerto".Además, alertó que "en cuanto se vaya la policía se pudre todo, como suele suceder".A todo esto, por la noche continúa un número importante de vecinos apostado en la zona, pidiendo por la salida del grupo ya mencionado. El problema no pareciera tener pronta resolución, salvo que intervengan las autoridades competentes para que se restablezca la paz en el Munilla.