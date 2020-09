Robo a la Municipalidad de Tabossi: Declaró la única imputada en la causa

La defensa de Passi, en desacuerdo con la calificación legal

Rodríguez Allende: "Entiendo que habría elementos para que la tesorera se defienda"

Passi dijo que está "injustamente acusada"

En ese momento, la novedad la dio a conocer la propia intendenta, Liliana Landra: "La Municipalidad de Tabossi informa queEs firme voluntad de esta gestión llegar hasta las últimas consecuencias".Las primeras medidas investigativas ubicaron a un sospechoso, un empleado municipal. En un allanamiento realizado, se le secuestró una suma de dinero de poco más de $20 mil y el teléfono celular. El hombre no quedó imputado.A Passi se le imputa que el 13 de abril, "apoderarse de una suma cercana 633 mil pesos, que pertenecía al municipio de Tabossi", recuerda asu abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende.El pasado lunes, 21 de septiembre "cumplimos con un acto procesal formal que es importante, que es la declaración de imputado", contó el letrado. "Mi representada efectuó su defensa material, brindado detalles y precisiones, específicamente sobre qué es lo que hizo como secretaria, el día del hecho, que fue cuando se produjo el robo de este dinero", agregó."La actual tesorera de la municipalidad le requería que deposite ese dinero en el banco, le dio esta suma de dinero. Lidia Passi se vio imposibilitada de hacerlo porque la actual intendenta le pidió estar en una reunión. Le avisó a la tesorera, le informó a la intendenta que iba a dejar un maletín con dinero en un armario, con una llave que se abre de manera fácil, con cualquier llave. Lo dejó allí. Se retiraron todos a sus domicilios. Lidia Passi recibió un llamado telefónico de la intendenta, en horas de la tarde, pasada la siesta, preguntando qué había pasado con ese dinero que había quedado ahí. Cuando fueron a buscarlo ya no se encontraba y nunca se encontró", mencionó el defensor de Passi, al hacerse eco de las palabras de su representada.. Hay testimonios que se brindan que indican que es real que iba a ir al banco, que no lo hizo y que, a ojos de muchas personas, guardó ese maletín con dinero en el armario".Rodríguez Allende reconoció que la investigación "se centra en una serie de deudas que tenía Passi, que puede llegar a despertar una suerte de sospechas en algún momento de preguntarse si hay un móvil o motivación"."Más allá de esta suerte de sospecha de móvil, esta conjetura le puede alcanzar a la fiscalía para construir su hipótesis de caso, en esta etapa de la investigación. En otro momento procesal, las cosas cambian absolutamente, de un estado de sospecha tiene que haber luego un estado de convicción, de certeza.Es decir, si había una motivación que eran deudas, no se cumplió. Al contrario, se acrecentaron aún más las deudas, está empeorada su situación económica".El letrado entendió que ", de haber llevado ese dinero al banco y no lo hizo y le requirió a Passi que lo hiciera. Y cuando Passi le comunica a la tesorera que ese dinero quedaba en la municipalidad, lo que hubiera tenido que hacer la tesorera era sacar el dinero y guardarlo en la caja de seguridad. La única que poseía la llave de ahí, era la tesorera".Para el abogado "acá hay una responsabilidad funcional, es decir en el rol que tenía la tesorera, de velar por los fondos públicos de Villa Tabossi".Eso conlleva una responsabilidad objetiva. Es una facultad del MPF profundizar en esta cuestión. Entiendo que en todo el legajo de investigación hay una responsabilidad. Según mi opinión, habría elementos para que la tesorera se defienda, que ejercite su defensa material en la figura de peculado imprudente. Eso sacaría la posibilidad de imputarle a Lidia Passi, esa figura. Entiendo que no sería la figura de peculado culposo para Passi, quizá otra, pero esa figura si valdría para la tesorera", consideró el defensor de la ex secretaria de Gobierno.El letrado adelantó, en el mismo sentido que, " La responsabilidad de llevar el dinero no era mía , lo hacía porque la intendenta así lo pidió", había indicado al programa, que se emite en Elonce TV, a mediados de julio, la misma imputada.Passi había indicado que ella nunca salió del edificio municipal. "No me moví del lugar, en toda la mañana. Yo andaba en mi bici, cuando la intendenta sale por adelante, yo salgo por atrás, salí caminando con el encargado", agregó.Consultada por, si "tenía deudas" contestó: "Como todo el mundo, es cierto que había tomado créditos. Que yo tenga cuentas no es un determinante de que yo haya sacado el dinero. Soy inocente de lo que se me acusa".