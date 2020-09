"Nadie tocó sus ahorros", aclaró el hombre denunciado por estafa por su madre

Una mujer de 81 años denunció en la Justicia que fue estafada por su propio hijo. Según contó a, el hombre se quedó con los ahorros que tenía en su cuenta bancaria. "Se pasó todo a su nombre", había manifestado a nuestro medio.Ahora, su hijo, con la representación de una abogada, aclaró aque la denuncia fue desestimada "porque no hubo ni movimientos ni transacciones de ningún tipo" en la cuenta bancaria de la mujer, y según sostuvo, le preocupa la salud mental de su madre.Y aclaró: "Núñez radicó una denuncia policial en abril, frente a lo cual la Fiscalía inició una investigación, tras la que se logró comprobar y demostrar que el dinero de la cuenta bancaria estaba íntegro e intacto, que no hubo ni movimientos ni transacciones de ningún tipo, y por eso fue que la denuncia se desestimó".Castillo aclaró que la notificación del fiscal les fue comunicada en junio y que Núñez debiera estar en pleno conocimiento de ello. "No es solo el daño que ocasiona sobre su propio hijo, por lo mucho que lo ha afectado la situación, sino que no sabemos el estado de salud física y mental en el que esta mujer se encuentra hoy porque continúa agraviando maliciosamente a su hijo", apuntó la abogada.Cabrera, por su parte, anteexplicó que "no iba a hablar mal de su madre". "Ella me dio una muy buena educación, por eso tengo una familia bien constituida, y es la primera vez que me acusan porque jamás tuve una denuncia en mi contra", señaló al dar cuenta de "los graves inconvenientes" que le ocasionó la denuncia de su propia madre."Este problema viene desde hace unos meses, desde cuentas truchas de Facebook", acusó al dar cuenta que él mismo acompañó a su madre a radicar la denuncia por las estafas con las tarjetas de débito. "Acudí a la Justicia en forma espontánea para que se investigue absolutamente todo", destacó al remarcar que él no tiene problemas económicos.Cabrea comentó que se entrevistó con médicos que atendieron a su madre "porque hay que preservar su salud mental"."Evidentemente, alguien no quiere que yo esté cerca de mi madre, pero yo voy a estar", sentenció el hombre al remarcar: "Nadie tocó sus ahorros".