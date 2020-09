Habló el padre de los nenes asesinados por su mamá: "Eran lo único que tenía"

Policiales Madre asesinó a sus dos hijos y dejó una carta para explicar el doble crimen

El brutal asesinato de dos nenes en manos de su madre en la localidad bonaerense de Hudson generó este jueves una gran conmoción. La mujer, de 23 años, quedó arrestada antes de quitarse la vida y fue imputada en una causa caratulada "doble homicidio agravado por el vínculo".En diálogo con, Walter, papá de los nenes asesinados, rompió el silencio y arremetió contra los padres los padres de la asesina, a quienes acusó de "manipuladores y enfermos"."Le habrán dado pastillas o algo para que se vuelva loca y enloqueció. La tenían amenazada con que si volvía conmigo la iban a meter presa. Estaba asustada y decía que la madre la amenazaba con dale pastillas para y así quedarse con mis hijos", expresó el hombre.Walter, contó que Celeste Villalba (23) le había impuesto una medida de restricción, por lo que no podía acercarse a ella ni a los nenes. "Fue obligada por su madre. Mi suegra es una persona enferma. Siempre le tuvo un terror increíble", insistió."No entiendo por qué no se mató ella en vez de a mis hijos", lamentó. El papá de los menores fallecidos agregó que los padres de Villalba le prendieron fuego la casa y él fue "por todas las fiscalías y juzgados" pero no recibió respuestas."Perdí a mis hijos y a mi mujer, que eran lo único que tenía en la vida", concluyó.Si bien el examen preliminar de los cuerpos, efectuado por el médico de policía en el lugar, arrojó que las muertes se habrían producido por asfixia (probablemente con la almohada), no se descarta que también hayan sido envenenados.Eso se confirmará con los exámenes de laboratorio complementarios a las autopsias que se van a realizar en próximas horas.