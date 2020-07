Jubilado que mató a ladrón: El arma homicida y otra testigo que lo complica

Policiales Polémico cortejo fúnebre y qué complicaría al jubilado que mató al ladrón

Se había fracturado una de sus piernas, cree el fiscal Ariel Rivas, al escapar ya con una bala en la zona del abdomen y saltar una medianera, una fractura expuesta que le habría causado un extremo dolor. Una cámara de seguridad lo filmó, luego otra. Rengueó hasta llegar a la esquina de Acha y Ayolas en Quilmes Oeste.Sus cómplices, Christian Chara, Martín Salto, Claudio Dahmer y Martín Córdoba, ya se habían fugado para dejarlo frío en la vereda., la técnica clásica para preservar sus tejidos y luego aplicar un dermotest, a fin de determinar si efectivamente disparó un arma esa noche o no. Su propia madre llegó allí a reconocer el cadáver, dijo que sí, que era él, su hijo. El cuerpo fue remitido a la Morgue Policial en Ezpeleta para su correspondiente autopsia, que sería realizada cuatro días después.Mientras tanto, en la madrugada del viernes 17 de junio, el jubilado Ríos se sentaba en su casa y recibía a la Bonaerense. La causa en su contra comenzaba, acusado finalmente no por homicidio en legítima defensa, sino. Uno ingresó "a la altura del tórax en la línea media axilar" entre la sexta costilla izquierda: la bala cruzó una vértebra para llegar hasta el hombro derecho. El otro fue encontrado en la fosa ilíaca derecha, cerca del abdomen,Fuentes cercanas al expediente hablan de un tatuaje de piel, la marca del caño en el cuerpo, lo que habla de un disparo a quemarropa.Para empezar, tiene con qué: luego de que se recolectaran en la escena tres vainas servidas de la misma marca y calibre, ya de vuelta en su casa,El hijo de Ríos entregó, según una foja del expediente a la que accedióAl ser desarmada el arma no se encontraron municiones tanto en el cargador con la recámara: había otras seis balas en la caja. El número de serie del arma coincidía con la credencial.En el sumario policial también se refleja la primera entrevista con Ríos:. La inspección a la casa continuó: se encontró el destornillador, así como cinco vainas 9 milímetros y un impacto de bala en una de las paredes. El DNI que Moreyra perdido apareció poco después, una prueba clave para identificar al resto de la banda. Hubo que llamar a una ambulancia en ese momento, Ríos se había descompensado, manifestaba sufrir de hipertensión.La mujer, que vive en la misma calle del crimen, declaró que escuchó impactos de armas de fuego, que "se levantó de su cama" y observó por la ventana cómo. Escuchó a Ríos hablar. Aseguró que dijo:. Luego lo vio alejarse, arma en mano, para entrar a su casa. La mujer dio su descripción, contó qué vestía el hombre. En su primer encuentro con la Bonaerense, Ríos, al menos según el sumario, no mencionó los robos anteriores.Así, las pruebas continúan. Chara, Córdoba y Salto se negaron a declarar, asistidos por defensores oficiales. Dahmer fue detenido anoche en Ingeniero Allen. En el horizonte se forma otra posibilidad: que Rivas pida la prisión preventiva del jubilado.