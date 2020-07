Jubilado que mató a ladrón: Denuncian que testigo es cómplice del delincuente

Policiales Polémico cortejo fúnebre y qué complicaría al jubilado que mató al ladrón

El abogado Hugo Icazati, a cargo de la defensa de Jorge Ríos (70), desmintió este jueves la declaración del testigo clave y aseguró que la bala que provocó la muerte del delincuente en Quilmes fue disparada adentro de la casa del jubilado."Vamos a ir por el falso testimonio. El testigo (el conductor del Fiat Uno que se ve en el video del hecho) dice que mi defendido le apoyó en el arma en el pecho y le tiró dos tiros. Para empezar, no hay dos balas en el pecho, por lo que es falso", afirmó Icazati, en declaraciones a radio Con Vos.Según Icazati, "existen audios" en los cuales el colectivero le relata el episodio a un tercero: "Dijo que estaba pasando con el auto y vio a uno tirado, agarrándose la panza. "Lo iba a rescatar porque vi que era Piru (presunto apodo de Moreyra), pero vi que venía el viejo y me fui, a ver si me mataba", dice. Ante un reproche, respondió que se fue porque tenía el auto trucho, con (pedido de) captura. O sea, conocía al muerto. Ese audio lo tenemos y lo vamos a presentar hoy".