Robaron en una escuela de Concordia y se llevaron equipamiento tecnológico

"¡Mirá que la luchamos! ¡Mirá que le ponemos el hombro, el corazón, las ganas...! Nos robaron. Nos desvalijaron". Así comienza el posteo que compartió en Facebook un profesor de música. La víctima del robo es la Escuela Secundaria N°22 "Mariano Moreno", ubicada en calle Bernardo de Irigoyen al 492, a pocas cuadras del centro de Concordia.



Según lo informado por Emiliano Vallejos, los delincuentes se llevaron casi todo el equipamiento tecnológico con el que contaba la institución. Las computadoras eran recursos con los que trabajaban alumnos y docentes. "Si las ofrecen por ahí, por favor, avisen. No compren ninguna notebook a dos mangos, porque ese no es el precio", reza su difusión.



"A nosotros todo nos cuesta el doble e incluso compartimos edificio con la Primaria. Todo lo que se logra es a fuerza de pulmón, gestiones, ventas, ferias, tiempo donado y mucho coraje", lamentó en su posteo.



El docente remarcó que a pesar de que la escuela está ubicada a tres cuadras de la Plaza España, se trata de una institución "inclusiva, contenedora y generadora constante de sueños". Señaló que allí concurren alumnos de barrios humildes de la ciudad: 9 de Julio, Ex Aero Club, Pompeya, Martín Fierro, Sendrós, José Hernández, Carretera, Almirante Brown, Gruta de Lourdes, el Tiro Federal, supo El Entre Ríos.



"Encima de esta Pandemia que dejó en sus casas a pibes que, créanme, muchas veces se sienten mejor en la Moreno, ahora nos toca este hurto. Sé que vamos a salir adelante, hemos salido de peores, pero entiendan que lo poquito que logramos crecer es a base de sacrificio, humildad y trabajo", concluyó.