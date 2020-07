Rompieron de un piedrazo el vidrio en sala de atención de recién nacidos

Un hecho de vandalismo afectó las instalaciones del hospital San Benjamín, de Colón: Una piedra de grandes dimensiones fue arrojada contra el edificio,El mismo nosocomio remarcó que no es la primera vez que sucede un hecho parecido.Incluso, se denunció que"El hospital es de todos, lo sostenemos entre todos y lo defendemos entre todos", recalcaron."Por suerte el vidrio en todo caso se cambia, el tema es que quién practica puntería con ese lugar, que no es la primera vez que lo hace, espero no sepa que actividad se realiza en ese lugar, pues esa es la sala de recepción de neonatos del hospital, lindante a la sala de partos. Eso significa que si justamente hubiera habido un parto en ese momento tal vez la piedra que lanzo hubiera lastimado seriamente a un bebé recién nacido ya que la misma tenía prácticamente el tamaño de su cabeza", indicaron textualmente desde el nosocomio.