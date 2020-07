Terminó la autopsia de Fabián Gutiérrez y los acusados seguirán detenidos

Policiales Presunto móvil y cuatro detenidos por el crimen del ex secretario presidencial

El cuerpo de Fabián Gutiérrez, quien fue encontrado este sábado asesinado en Calafate, fue sometido hoy en medio de un cerrado hermetismo a una autopsia en la ciudad de Río Gallegos, en tanto que el juez de la causa le negó la excarcelación a los cuatro detenidos por la causa.También trascendió que el corte que el ex secretario de la vicepresidenta Cristina Kirchner presentaba en el cuello, al igual que otros cortes, fue realizado con un cuchillo del tipo "tramontina", herida que junto a golpes leves en distintas partes del cuerpo darían cuenta de una eventual acción de "tortura", reveló el magistrado a NA.Luego de recibir los resultados de la autopsia, Narvarte decidió durante la tarde del domingo rechazar el pedido de excarcelación que realizaron los abogados defensores de los cuatro imputados.Todos seguirán detenidos en las comisaría Primera y Segunda de El Calafate, hasta tanto se resuelva su declaración procesal, mientras que el juez tiene un plazo de diez días para concretar ese trámite.La familia de la víctima nombró como represente legal en el caso al ex fiscal de Cámara Carlos Giordano. Hasta tanto no tenga contacto con el expediente, el letrado declinó realizar declaraciones.Por el crimen del empresario hay cuatro jóvenes detenidos y el más comprometido es Facundo Zaeta, de 19 años, quien mantenía una relación con la víctima desde hacía unas tres semanas, aproximadamente.Los otros tres, son su hermano Joaquín, de 18 años, y sus amigos, Pedro Monzón y Facundo Gómez, de 20 y 23, respectivamente.