Crimen de Fabián Gutiérrez: Fernández criticó a la oposición y pidió sensatez

Alberto Fernández tuvo duros conceptos contra la postura que adoptó Juntos por el Cambio ante el asesinato del empresario ocurrido en Santa Cruz. "Me parece una miserabilidad absoluta", afirmó.El presidente Alberto Fernández se refirió al crimen del empresario Fabián Gutiérrez y tuvo duros conceptos contra la postura de Juntos por el Cambio. "Que el PRO, la UCR y CC se animen a firmar un documento como el que firmaron ayer sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco", afirmó el mandatario.Alberto Fernández calificó los dichos de la oposición, "aprovechando" el asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner en El Calafate, como "una miserabilidad absoluta" y "canallesco".Agregó Alberto Fernández sobre el documento de la oposición: "El aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema penoso, que debe ser juzgado seriamente, que necesita de racionalidad jurídica y jueces probos que se ocupen del tema".En una entrevista con FM Milenium señaló que "me parece una miserabilidad absoluta. Queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender".Agregó: "Vimos con estupor lo que dijo Cambiemos, porque fue un llamado abierto a sembrar dudas, a reabrir la grieta y generar discordia en un momento en que la sociedad la está pasando mal. A eso se suma los que quieren dividirnos".En otro pasaje de la entrevista, el presidente señaló: "Si nos ganan los que odian estamos muertos como sociedad. Los que odian no gobiernan, escriben en Twitter, hacen declaraciones públicas y cultivan en la gente un odio que no deberían tener. Nadie quiere más que yo que la justicia funcione con independencia de los otros poderes y de los poderes facticos, de todos los poderes. Y que los culpables sean sancionados. Pero este no es el camino".Alberto Fernández continuó con la crítica a la oposición: "Los llamo a la reflexión a todos. Fue un hecho penoso, todos lamentamos lo que ocurrió. Qué vinculo tiene con aquella causa, no lo entiendo".Y concluyó: "Si uno lo mira fríamente, la verdad es que no sé quién se beneficia con la muerte de Fabián Gutiérrez. Lo que declaro lo declaró y está firme y es válido. Hizo declaraciones perfectamente válidas. ¿Quién puede ganar con esta muerte? Le pido a la gente que reflexione porque intentan confundirla de forma permanente. Recuperemos la sensatez, el buen criterio, no nos dejemos llevar".