Celebraban un cumpleaños en una casa quinta: Inspectores clausuraron el salón

Un grupo de personas se encontraba celebrando un cumpleaños en una casa quinta de Concordia, cuando llegó el personal de Inspección General para clausurar el salón, por violar las normativas en el marco de la actual Emergencia Sanitaria.Personal de Inspección General junto a la Policía de Entre Ríos procedió a la clausura de un salón en una casa quinta en inmediaciones de calles J. J. Valle y Fátima, en la que se realizaba una fiesta privada, violando las normativas vigentes.Marcelo Tessani, encargado de Inspección General, indicó aque la clausura se llevó a cabo esta mañana, cerca de las 11. Había 15 chicos, jóvenes pero mayores de edad, y una menor. El cumpleaños había comenzado anoche y había bebidas alcohólicas en el lugarSegún explicó, habitualmente se organizan festejos en el verano en ese lugar y el propietario realiza los trámites de habilitación. Pero esta vez "no tenía nada habilitado". Y a ello se añade que la actividad no está permitida en la fase de distanciamiento social que rige para Concordia."Era un cumpleaños pero dicen que estaban desde anoche. Y eran 15 chicos que estaban festejando un cumpleaños, no respetando nada", dijo Tessani en referencia a la ausencia de tapabocas o distancia social.En el lugar se procedió al decomiso de gran cantidad de bebidas alcohólicas, se identificó a todas las personas que participaban de la fiesta privada para ser notificados por las autoridades correspondientes, y se procedió a labrar las actas de clausura.Las personas se habían organizado para festejar un cumpleaños en el salón de la casa quinta, y estaban violando las normativas que en el marco de la actual Emergencia Sanitaria por la pandemia de coronavirus, prohíben las reuniones sociales y eventos privados, dado que ponen en riesgo la salud de todos.