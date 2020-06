Interceptan otro camión con millones de pesos: La hipótesis que maneja el fiscal

El fiscal santiagueño que investiga el secuestro de más de 26 millones de pesos, que eran transportados en micros y un camión por esa provincia, dijo hoy que cree que el dinero tenía como destino el pago de ropa comprada por internet en Buenos Aires por personas que antes integraban tours de compras y ahora, debido a las restricciones de circulación por el coronavirus, no pueden viajar.Anoche, a última hora, se registró un nuevo procedimiento sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Colonia Dora, en Santiago del Estero, donde a bordo de un camión que transportaba azúcar se hallaron sobres que contenían casi tres millones y medio de pesos."Yo creo que la cuestión está vinculada un poco a las restricciones de circulación impuestas en todo el país a raíz del Covid-19 y vinculada a la adquisición de ropa en Buenos Aires que luego llega al norte y la venden", explicó el fiscal federal Pedro Simón en diálogo con el canal Todo Noticias.Es que, según detalló Simón, la plata fue en todos los casos encontrada en "paquetes que tienen nombre y productos, el nombre de una persona y, por ejemplo, 30 buzos y 30 pantalones".Si bien ayer el juez federal santiagueño que interviene en la causa, Guillermo Molinari, dijo que una de las hipótesis de la pesquisa era que el dinero podía pertenecer a una misma banda criminal y tener como fin el "lavado de dinero" o la "compras de estupefacientes", el fiscal dijo que maneja otra pista vinculada a la compra de productos por fuera del sistema bancario."Obviamente -agregó- es gente que no accede al mercado financiero o evita justificar el origen de los fondos y evita todo ese mecanismo de control del movimiento financiero mandando así el dinero".Simón dijo que "apelando al sentido común" analizó que "antes, los famosos tours de compras, según el sistema cambiario , iban a Bolivia o a Buenos Aires, y en un tour iban unos 50 pasajeros con aproximadamente 200.000 pesos cada uno, que son 10 millones. Ahora no pueden viajar y esas 50 personas juntan y mandan el dinero en un camión".El fiscal añadió que además dos de los choferes que llevaban los sobres, ambos empleados de empresas de transporte de mercadería, declararon en la causa que la plata era "para pagar compras on line" que pudieron haber sido pactadas por "whatsapp o por mail".Por tal motivo, expresó, desde la fiscalía los delitos que se investigan son infracción tributaria, evasión y el lavado de dinero mediante la adquisición de diversos productos.Finalmente, el funcionario judicial detalló que en el expediente investiga cuatro casos: uno del 9 de junio, en el que se secuestraron unos 11 millones de pesos; otro posterior, en ese caso en poder de un pasajero que llevaba unos dos millones; otro del 14 de junio, donde se hallaron otros 10 millones y el último, de anoche, en el que se incautaron 3,5 millones, lo que arrojaría entre todos una cifra aproximada de 26,5 millones de pesos.El último procedimiento se realizó anoche durante un control realizado por Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 34 y el cruce con la provincial 92, a la altura de la localidad santiagueña de Colonia Dora.Allí fue interceptado un camión que transportaba bolsas de azúcar procedente de Tucumán hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que en la cabina del conductor se encontró una caja que contenía sobres con dinero, mientras que en el chasis se detectaron más paquetes con billetes, por un total de 3.411.500 pesos."Los billetes estaban acondicionados dentro de sobres numerados, además se incautó una lista con referencias", detallaron las fuentes. (Télam)